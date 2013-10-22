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المتحدث باسم اتحاد شباب ماسيبرو: نطالب بمحاكمة من ارتكب جرائم طائفية

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المتحدث باسم اتحاد شباب ماسيبرو: نطالب بمحاكمة من ارتكب جرائم طائفية المتحدث باسم اتحاد شباب ماسيبرو: نطالب بمحاكمة من ارتكب جرائم طائفية

كتب : فاطمة النشابي منذ 24 دقيقة

قال أنطوان عادل، المتحدث باسم اتحاد شباب ماسيبرو، إن الاتحاد، دعا اليوم، لوقفة أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب، بعد حادث إطلاق النار على كنسية العذراء بحي الوراق، والذي أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

ورأى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي، علي البهنساوي على قناة "سي بي سي"، أن السبب وراء هذه الوقفة، هو التنديد بالتقاعس الأمني غير المبرر من قبل الجهاز الأمني في الدولة، خاصة الكنائس فهناك الكثير من الكنائس ليس عليها قوات للأمن.

وطالب عادل، بمحاكمة كل من ارتكب جرائم طائفية واعتداءات على الأقباط.

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