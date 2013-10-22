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محافظ دمياط فى زيارة لمستشفى الحميات والصدر

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محافظ دمياط فى زيارة لمستشفى الحميات والصدر محافظ دمياط فى زيارة لمستشفى الحميات والصدر

قام اللواء أ.ح.م محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط يرافقه اللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظة دمياط اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بقرية غيط النصارى حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع الجسر بغيط النصارى والتقى بالأهالى وطلبوا منه تغيير خط المياه الرئيسى بالشارع وعلى الفور وجه المحافظ لشركة مياه الشرب بسرعة إحلال وتجديد الخط، كما طلب من شركة الكهرباء بنقل الأعمدة التى تعوق الرصف.

كما زار المحافظ مستشفى الصدر والحميات بدمياط وتجول بغرف المستشفى وتابع جدول مناوبات الأطباء والممرضات العاملين بها واطمأن على النظافة ووسائل الإعاشة والخدمة العلاجية والصحية التى تقدم لهم وأثنى المرضى والمواطنون على مستوى الخدمة.

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مصر 365