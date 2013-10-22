الجمل والحناء والعباية..هكذا إستمتع نجوم العالم في الإمارات

ضجّت وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا العام بخبر نقل "Paris"، ابنة ملك البوب الأمريكي...

تصل أفكار المشاهير إلى حدّ الغرابة والجنون في كل الأمور، من دون أن نستثني منها التقدّ...

تتصدرالمغنية العالمية Madonna عناوين الصحف ووسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، بعد أن ك...

قد يشكّل الوزن الزائد هاجساً عند بعض النجوم، وعند البعض الآخر ميزة، لا سيما أنّ البدن...

تتمتع كل نجمة في بوليوود بشريحة كبيرة من المعجبين. لكن المنافسة بينهن تصل إلى حدّ الش...

يواكبنا بعض النجوم بأدق تفاصيل حياتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لا يرى بعض آخ...

يرى البعض أنّ الرسم على الجسد هو فنّ. لكنّ فن الأوشام يتحوّل في بعض الأحيان إلى كارثة...

بالرغم من أن النجوم يُغرّدون يوميّاً، إلا أنّ ثمّة مجموعة من التغريدات قد لفتتنا هذا ...

عندما يتعلق الأمر بهوليوود، فالأمور المثيرة تبيع، والعديد من النجوم لا يخجلون من التع...