أخبار عاجلة

كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

إلتقي بالمشاهير في Cavalli Restaurant and Lounge بميامي

Google+ Print
إلتقي بالمشاهير في Cavalli Restaurant and Lounge بميامي إلتقي بالمشاهير في Cavalli Restaurant and Lounge بميامي

Roberto Cavalli مصمّم أزياء ايطالي، استطاع أن يُحقق شهرة واسعة في عالم الأزياء من خلال تصاميمه المُفعمة بالأناقة الراقية.ولم يكتف بنشر ابداعاته في عالمي الموضة والجمال، حتى وسّع دائرة نشاطاته لتشمل سلسلة من المطاعم المنتشرة في أكثر دولة في العالم والمُكلّلة باسمه العريق والغني عن التعريف، لم يغب بريق مدينة "فلورنسا" الإيطالية عن ديكورها الأنيق.
وبعد افتتاحه لسلسة من المقاهي في "فلورنسا" و"سان تروبي" و"الكويت" و"بيروت" و"دبي"، قرّر أن يوسّع أعماله التجارية لتصل الى القارة الأمريكية، حيث باشر بتشييد ملهى ومقهى جديد في مدينة "ميامي" في ولاية "فلوريدا" بعنوان Cavalli Restaurant and Lounge، ويتألف من طبقتين تعكسان نفحات إيطالية، كما بصماته على الديكور المُصمّم بالتعاون مع مهندس العمارة الإيطالي "إيطالو روتا" Italo Rota.
ويتضمّن هذا الملهى مطعماً فخماً يتمركز في طبقته الأرضية ويقدّم أشهى الأطباق الإيطالية، على طاولات دائرية مكسوّة بمفارش تحمل نقوشاً مستوحاة من مجموعة "كافالي" الأنيقة، وتلتف حولها الكراسي المخطّطة بجلد الحمار الوحشي والنمر الأمريكيّ. كما يمكن للروّاد تناول الطعام على "التراس" الخارجي، على إيقاع أنغام راقية.
أما الطبقة الأولى فقد خُصّصت لإحياء الحفلات والسهرات الليلية على أنغام أشهر الفنانين العالميين، في جوّ عنوانه الترف والرقي.
ومن المتوقع أن يبدأ هذا الملهى عمله في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن يُفتتح رسمياً بحضور كافالي نفسه في ديسمبر (كانون الأول)، كما سيكون الوجهة المفضلة لأشهر الوجوه العالمية.

شاهدي أيضاً:

السلطانة ناهد دوران في رحلة تحت أعماق الماء!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي