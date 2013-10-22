إلتقي بالمشاهير في Cavalli Restaurant and Lounge بميامي

Roberto Cavalli مصمّم أزياء ايطالي، استطاع أن يُحقق شهرة واسعة في عالم الأزياء من خلال تصاميمه المُفعمة بالأناقة الراقية.ولم يكتف بنشر ابداعاته في عالمي الموضة والجمال، حتى وسّع دائرة نشاطاته لتشمل سلسلة من المطاعم المنتشرة في أكثر دولة في العالم والمُكلّلة باسمه العريق والغني عن التعريف، لم يغب بريق مدينة "فلورنسا" الإيطالية عن ديكورها الأنيق.

وبعد افتتاحه لسلسة من المقاهي في "فلورنسا" و"سان تروبي" و"الكويت" و"بيروت" و"دبي"، قرّر أن يوسّع أعماله التجارية لتصل الى القارة الأمريكية، حيث باشر بتشييد ملهى ومقهى جديد في مدينة "ميامي" في ولاية "فلوريدا" بعنوان Cavalli Restaurant and Lounge، ويتألف من طبقتين تعكسان نفحات إيطالية، كما بصماته على الديكور المُصمّم بالتعاون مع مهندس العمارة الإيطالي "إيطالو روتا" Italo Rota.

ويتضمّن هذا الملهى مطعماً فخماً يتمركز في طبقته الأرضية ويقدّم أشهى الأطباق الإيطالية، على طاولات دائرية مكسوّة بمفارش تحمل نقوشاً مستوحاة من مجموعة "كافالي" الأنيقة، وتلتف حولها الكراسي المخطّطة بجلد الحمار الوحشي والنمر الأمريكيّ. كما يمكن للروّاد تناول الطعام على "التراس" الخارجي، على إيقاع أنغام راقية.

أما الطبقة الأولى فقد خُصّصت لإحياء الحفلات والسهرات الليلية على أنغام أشهر الفنانين العالميين، في جوّ عنوانه الترف والرقي.

ومن المتوقع أن يبدأ هذا الملهى عمله في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن يُفتتح رسمياً بحضور كافالي نفسه في ديسمبر (كانون الأول)، كما سيكون الوجهة المفضلة لأشهر الوجوه العالمية.

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