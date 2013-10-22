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هل كريم CC أفضل من كريم BB؟

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هل كريم CC أفضل من كريم BB؟ هل كريم CC أفضل من كريم BB؟

في أعقاب الاهتمام الكبير الذي حظي به Bb Cream خلال العام 2012، يأتيكن اليوم إبداع جديد في عالم الجمال، ألا وهو Cream Cc الذي يتميز باعتماده لخبرات ماكس فاكتور Max factor  في عالم التجميل. وسيتوفر Cc من في المنطقة ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل.

ما هو Cc Cream ؟
جرى العمل على تطوير Cc Cream في كوريا، وهو يمثل الجيل الجديد من ’بي بي كريم‘، أو ما يعرف بتسمية بلسم الجمال، والذي يجمع ما بين التغطية الخفيفة وفوائد العناية بالبشرة معاً ضمن تركيبة واحدة مبتكرة. واليوم يأتينا Cc Cream ليرتقي بهذه الفوائد الحيوية إلى مستوى أعلى من خلال تقديم المزيد من التغطية والمزيد من خواص العناية بالبشرة ضمن منتج واحد متطور ومتعدد المهام. ويوفر سي سي كريم الجديد تصحيحاً مكثفاً وفورياً للبشرة حال استعماله، ويضمن إطلالة صحية طبيعية متألقة.

حقائق حول Cc
• 9.7٪عناصر كريم أساس لضمان بشرة نقية لا تشوبها شائبة.
• مكونات طبيعية للعناية بالبشرة: تتضمن تركيبة الكريم على مزيج من الماء والغليسرين ومستخلص الخيار وعنق الورد ونبتة نبق البحر لترطيب البشرة وضمان إشراقها.
• عامل للوقاية من أشعة الشمس بدرجة 10 (Spf 10).

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