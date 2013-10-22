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إقبال ضعيف على محطة قطار بنها فى أول يوم عودة الحركة للقاهرة

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شهدت محطة قطارات بنها إجراءات أمنية مشددة وإقبالا ضعيفا على رصيف القطارات المتجهة إلى القاهرة فى أول يوم لعودة حركة القطارات الوجه البحرى، لتخوف المواطنين من عدم انتظام الحركة، وتأخر المواطنين على أعمالهم.

يأتى ذلك بالإضافة إلى عدم وجود جداول واضحة بمواعيد تشغيل القطارات، ومنح الركاب توقيتات تقريبية وغير أكيدة وهو ما أصاب بعض الموطنين بخيبة أمل نتيجة عدم اللحاق بقطار "4"، والذى تحرك فى تمام السابعة صباحاً.

ودفع ذلك العديد من الموظفين لاستقلال السيارات من موقف بنها، ومن أمام محطة القطارات بسبب مواعيد العمل.

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