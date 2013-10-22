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بلدية بحرة تتلف 120رأسا من لحوم الأضاحي

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بلدية بحرة تتلف 120رأسا من لحوم الأضاحي بلدية بحرة تتلف 120رأسا من لحوم الأضاحي

 فهد المطيري (جدة)

أتلفت بلدية بحرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في قسم المواد الغذائية والصحة العامة 120 رأسا من لحوم الأضاحي التي ضبطت في ثلاث سيارات، وذلك بمشاركة رجال الأمن في نقطة تفتيش الشميسي، كانت في طريقها إلى مطاعم ومطابخ جدة وبحرة، حيث عملت البلدية على إتلافها بعدما تبين عدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي.وأوضح لـ «عكاظ» رئيس قسم المواد الغذائية والصحة العامة وليد الشهري، أنه تم إتلاف 120 رأسا من اللحوم بمتابعة رئيس بلدية بحرة الفرعية المهندس خالد عبد الله سندي ومدير الخدمات أحمد هدهود، وذلك لافتقادها الاشتراطات الصحية وتعرضها للتلوث وسوء التخزين والحفظ، مما يؤدي لنمو البكتيريا، موضحا أنه تمت مصادرتها وإتلافها في الحال لحماية المواطنين والمقيمين من مخاطر اللحوم الفاسدة.

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