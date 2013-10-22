تقنية جدة تستقبل طلبات الالتحاق بالبكالوريوس .. الأحد

يوسف فرحان (جدة)

تستقبل الكلية التقنية بمحافظة جدة، طلبات الراغبين في الالتحاق بشهادة البكالوريوس للفصل التدريبي الثاني 1434/1435هـ، خلال الفترة من الأحد 22 ذي الحجة إلى الخميس 11 محرم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (www.tvtc.gov.sa)، وذلك في إطار اهتمام المؤسسة بالمعايير المهارية والتميز لدى المتدربين وتأهيلهم بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية المؤهلة تأهيلا عاليا.ويشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ويجوز قبول غير السعوديين حسب التعليمات المنظمة لذلك، وأن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم الكليات التقنية، وأن لا يكون لديه شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها. كما يشترط أن يكون حاصلا على تقدير لا يقل عن «جيد جدا» في المؤهل المطلوب، وحاصلا على الدرجة المطلوبة في أحد اختبارات اللغة الإنجليزية، واجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، كما يجوز قبول الموفدين أو المبتعثين من القطاع العام أو الخاص، شريطة حصوله على موافقة مرجعه للتدريب حسب التعليمات المنظمة لذلك، يذكر أن الكلية استقبلت خلال الفصل التدريبي الأول لهذا العام عددا من المتدربين الملتحقين ببرنامج البكالوريوس لأول مرة في عدد من التخصصات التقنية، إضافة إلى متدربي الكلية البالغ عددهم 4300 متدرب. وتضم الكلية حاليا قسم التقنية الميكانيكية تخصص (التبريد والتكييف، الإنتاج) وقسم تقنية المحركات والمركبات وقسم التقنية الإدارية تخصص (التسويق، الإدارة المكتبية، المحاسبة) وقسم التقنية الكهربائية تخصص (القوى الكهربائية)، وقسم التقنية المدنية والمعمارية وقسم تقنية الفندقة والسياحة تخصص (إدارة الفنادق، السفر والسياحة).