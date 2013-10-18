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ناصر بيان: وفد شركات ليبية يصل القاهرة بعد عيد الأضحى لبحث الاستثمار المشترك

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ناصر بيان: وفد شركات ليبية يصل القاهرة بعد عيد الأضحى لبحث الاستثمار المشترك ناصر بيان: وفد شركات ليبية يصل القاهرة بعد عيد الأضحى لبحث الاستثمار المشترك

قال ناصر بيان، الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين ورجال الأعمال "إنه يستعد لعقد أول لقاء مع عدد من المستثمرين الليبيين بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، من أجل استئناف العلاقات الاستثمارية بين الجانبين، خاصة بعد التطورات السياسية التى شهدتها البلدان".

وأضاف بيان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى عددا من طلبات الشركات الليبية للعمل فى ، ومنها عدد من الشركات العاملة فى قطاع مستلزمات الدواء، ومواد البناء والاستشارات الهندسية.

وأشار بيان إلى أن المناخ الاستثمارى فى ليبيا لا يشجع الشركات المصرية على الاستثمار هناك، وأن الظروف السياسية والأمنية منعت الدول الأخرى من الاستثمار هناك، لافتا إلى أن الليبية كانت قد أعلنت العام الماضى، عن خطة لإعادة إعمار ليبيا بقيمة 56 مليار دولار لم تنفق منها سوى 17 مليار دولار فقط.
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