خبير: الحكومة "تعمل بأيد مرتعشة" وعليها الاهتمام بالملف الاقتصادى

انتقد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الأداء الحكومى، خاصة فيما يخص الملف الاقتصادى.

ووصف عبده فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أيدى الحكومة بالمرتعشة"، والتى لا تستطيع اتخاذ قرار بشكل سريع، موضحاً فى الوقت نفسه، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى غير قادرة على اتخاذ قرارات كبيرة، يمكن من خلالها تحقيق نمو حقيقى.

وأبدى عبده استغرابه من عدم طرح مشاريع كبيرة ، خاصة فى ظل وجود حكومة أكدت أن لديها فريقاً اقتصاديا كبيراً، لديه الخبرة الكافية التى تمكنه من التكيف مع الوضع الحالى، وتحقيق نمو وجذب استثمارات.

> وقال إن الحكومة لابد أن تعمل وفقاً لخطط مدروسة بدلا من التخبط، وعليها إيجاد بدائل سريعة للقروض، والمنح التى تسعى إليها، مؤكداً أن المنح والودائع، التى ترسلها بعض دول الخليج إلى مصر لن يدوم كثيراً.

وطالب عبده الحكومة بسرعة طرح مشاريع تنموية حقيقية، والاهتمام بشكل أفضل بملف التنمية، والتوسع فى المشاريع والاهتمام بالمناطق الأخرى، مثل الصعيد والدلتا، وذلك لعمل توازن فى المشاريع.