"الضرائب" تعلن نتيجة تعيينات البكالوريوس بعد العيد وتخصيص 5% للمعاقين

تستعد مصلحة الضرائب لإعلان نتيجة البكالوريوس بالنسبة للمتقدمين لشغل وظائف مأمور ضرائب فى المسابقة رقم 1 لسنة 2012، والتى تم الإعلان عنها فى نوفمبر الماضى، بالإضافة إلى الإعلان عن نسبة 5% من هذه الوظائف تخصص للمعوقين عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال مصعب عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بمصلحة الضرائب "الدخل" إن اختيار من تم الإعلان عن قبولهم فى مسابقة شغل وظائف بالمصلحة هو قبول مبدئى لمن انطبقت عليهم الشروط المعلن عنها فى طلب المتقدمين للوظائف منذ شهر نوفمبر الماضى.

وأكد عبد العزيز فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن جميع إجراءات هذه المسابقة تمت بشفافية كاملة، وتم إعلان النتيجة المبدئية بالنسبة لوظيفة الكاتب الاثنين الماضى، حسب من انطبقت عليهم شروط التقدم للوظيفة المعلن عنها رسميًا بتاريخ 25 نوفمبر 2012.

وأشار عبد العزيز، إلى أن إجمالى عدد الوظائف المطلوب شغلها 4500 وظيفة منها 1475 مأمور ضرائب و2964 كاتب رابع و36 فنى رابع كهرباء و15 مبرمج حاسب آلى و10 مهندسين اتصالات، حيث تم احتساب 5% من هذه الوظائف تخصص للمعوقين سيتم الإعلان عنها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مسعد أنه رغم قلة عدد الوظائف التى طلبتها المصلحة إلى أنه تقدم إليها ما يزيد على 312 ألف من خريجى كليات التجارة والمعاهد التجارية، وشدد مسعد على أن النتيجة تم إعلانها بشفافية تامة على موقع المصلحة على الإنترنت بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع.

أما بالنسبة لمأمورى الضرائب فجارى العمل على الانتهاء من النتيجة على أن تنشر على الموقع الإلكترونى عقب الانتهاء منها مباشرة، وفى جميع الحالات تم إعطاء مهلة 35 يومًا للتقدم بتظلمات للمصلحة وتشكلت 6 لجان للنظر فى هذه التظلمات عن أن يتم الرد كتابيًا على جميع التظلمات، سواء بالقبول أو الرفض وتوضيح سبب الرفض.

وأوضح عبد العزيز، أن شروط المسابقة تم وضعها بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويشترط فيها للمتقدم أن يكون خريج دفعات من 2006 لـ2012 بتقدير "جيد" على الأقل فى الوظائف التخصصية، وبنسبة 65% للوظائف الكتابية بشرط أن يكون المتقدم من ساكنى الجهة المتقدم بالعمل بها بموجب العنوان المدون على بطاقة الرقم القومى قبل نشر الإعلان، وألا يزيد السن على 30 عامًا عند تاريخ نشره.

وأضاف عبد العزيز، أن طريقة الاختيار ما بين المتقدمين تم توضيحها بشكل كامل فى الإعلان المنشور، حيث يتم الترتيب بالنسبة لكل وظيفة فى كل جهة على حدة طبقًا لأحكام قانون العاملين بالدولة ووفقًا للمؤهل الدراسى الأعلى، وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية، فالأقدم تخرجًا والأكبر سنًا.

وقال عبد العزيز، إنه تم إدخال بيانات جميع من تقدموا بشغل الوظائف على الحاسب الآلى، وتم اعتبار جميع من انطبقت عليهم الشروط مقبولين، ثم تم ترتيب من انطبقت عليهم الشروط على حسب المجموع فى كل وظيفة وتم استبعاد 5% بالنسبة للمعوقين.

وأشار إلى أن مطالبة المصلحة لمن استوفى الشروط لأصول الأوراق الخاصة به، مثل شهادة الميلاد والتخرج وأداء الخدمة العسكرية، جاء لمطابقة أصول الأوراق بالصور التى تم التقدم بها فى البداية.