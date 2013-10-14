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أزمة الميزانية الأمريكية تخيم على أسهم أوروبا.. وهبوط قطاع التكنولوجيا

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أزمة الميزانية الأمريكية تخيم على أسهم أوروبا.. وهبوط قطاع التكنولوجيا أزمة الميزانية الأمريكية تخيم على أسهم أوروبا.. وهبوط قطاع التكنولوجيا

كتب : رويترز منذ 46 دقيقة

سجّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا، اليوم، إذ لا تزال أزمة الميزانية الأمريكية تخيّم على السوق، بينما انخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا بسبب هبوط أسهم إريكسون وداسو.

ويراهن مستثمرو المدى الطويل على استمرار صعود الأسهم الأوروبية بوجه عام ويتوقعون التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف لحل الأزمة الأمريكية، غير أن مستثمرين آخرين يرون أن الأسواق ستكون متقلبة في الأجل القريب.

وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1% ليغلق عند 1252.47 نقطة بينما سجل مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو أعلى مستوى في عامين ونصف حيث ارتفع 0.1% أيضًا إلى 2977.69 نقطة.

وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا أكبر الخاسرين إذ هبط 0.9% بسبب هبوط سهم شركة إريكسون 2.1% وسهم داسو 10.5%.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3% وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1%، بينما انخفض مؤشر داكس الألماني 0.01%.

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