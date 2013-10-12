أزمة بوتاجاز في "المريوطية" بسبب صيانة خط الغاز الطبيعي

كتب : شادي أحمد السبت 12-10-2013 18:21

تأزم أهالي منطقة المريوطية بسبب قطع الغاز الطبيعي منذ أمس على خلفية أعمال صيانة للخط الرئيسي المغذي للمنطقة نتيجة تفجير غرفة "بلوف" غاز المريوطية في 3 أكتوبر بفعل مجهولين وأدى إلى تلفيات شديدة.

وقال عيسى رشيد "صاحب مطعم"، إن قطع الغاز تسبب في خسارته بشكل كبير بسبب الاستعانة بأسطوانات البوتاجاز التي ارتفعت أسعارها استغلالا للأزمة، وإن هناك فرقا كبيرا بين استهلاك الغاز وأسعار البوتاجاز التجارية التي تصل رسوم خدمة توصيل الأسطوانة التجارية بين 5 و10 جنيهات، إضافة إلى سعر الأنبوبة البالغ 16 جنيها.

وقال طاهر عبدالرحيم رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن الشركة أبلغت المواطنين في مناطق المريوطية وناهيا والمنصورية باللجوء إلى استخدام أسطوانات البوتاجاز بديلا للغاز الطبيعي إلى حين انتهاء أعمال الصيانة، إضافة إلى فصل الغاز عن كل من القرية الذكية ومحطة كهرباء أبو رواش ومصنع غزل ونسيج بمنطقة "كفر أبو حكيم" ومنطقة الملاهي المائية "كريزى ووتر".

وأوضح عبد الرحيم، في تصريح لـ"الوطن"، أن موزعي البوتاجاز بإمكانهم تغيير خراطيم الغاز الطبيعي الموصلة لأجهزة البوتاجاز وغيرها في المنازل وتركيب خراطيم أسطوانات البوتاجاز، واستبعد حدوث عجز في الأسطوانات حيث الاستعدادات لطرح كميات لتغطية أي نقص.

وقال محمد أحمد عبدالرازق مدير عام مستودع بمنطقة المريوطية، إن أسطوانات البوتاجاز متوفرة بنسبة 100%، مؤكدا أن قطع الغاز عن المنطقة سيعوضه ضخ أسطونات البوتاجاز للمواطنين، مشيرا إلى أن الموزعين يفصلون مصدر الغاز الطبيعي عن أجهزة البوتاجاز وتوصيل خراطيم الأسطونات.