"الطاقة الدولية": أمريكا ستتفوق على روسيا قريبا لتصبح أكبر منتج للنفط فى العالم

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستصبح العام المقبل أكبر منتج للنفط فى العالم متفوقة على روسيا بفضل ازدهار إنتاجها من النفط الصخرى الذى غير المشهد العالمى للطاقة.

وتأتى هذه التوقعات بعد أيام من تقديرات للحكومة الأمريكية أظهرت أن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط فى العالم، تراجعت من مركزها كأكبر مستورد للنفط فى العالم لتحل محلها الصين بفضل طفرة النفط الصخرى التى قلصت احتياجاتها من الواردات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية فى تقريرها الشهرى "تولى الولايات المتحدة قيادة النمو هو عودة إلى حالها قبل عقود مضت".

ويعيد انتعاش إنتاج النفط الأمريكى بالفعل ترتيب أوراق اللعبة فى دبلوماسية الطاقة العالمية وهو ما يدعم واشنطن فى علاقاتها مع حليفتها السعودية أكبر منتج للنفط فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقالت الوكالة "مع تجاوز الإنتاج (الأمريكى) عشرة ملايين برميل يوميا خلال الربعين الماضيين، وهو أعلى معدلاته فى عقود تتجه الدولة لأن تصبح أكبر منتج لسوائل النفط خارج أوبك بحلول الربع الثانى من عام 2014 لتتفوق على روسيا".

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