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بالصور| إلهام شاهين في "الإسكندرية السينمائي": لو عرض علي التكريم في عهد الإخون لرفضت.. ومصر خلعت الحداد

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بالصور| إلهام شاهين في "الإسكندرية السينمائي": لو عرض علي التكريم في عهد الإخون لرفضت.. ومصر خلعت الحداد بالصور| إلهام شاهين في "الإسكندرية السينمائي": لو عرض علي التكريم في عهد الإخون لرفضت.. ومصر خلعت الحداد

كتب : نجلاء ابو النجا منذ 0 دقيقة

أقيمت ندوة لتكريم الفنانة إلهام شاهين، أمس، ضمن فاعليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، فيما أعربت شاهين عن سعادتها بالتكريم هذا العام تحديدا، نظرا لما تعرضت له من حملات من الإسلاميين العام الماضي.

وبدأت الندوة، التي أدارها عماد النويري بدلا من رئيس المهرجان الأمير أباظة، بفيلم تسجيلى عن مشوار إلهام شاهين، التي علقت عليه قائلة "أنا سعيدة بهذا "الكليب" لأني أرى فيه تاريخي الفني، وأضافت شاهين" لو عرض علي التكريم العام الماضي كنت سأرفضه، لأنه كان سيأتي في ظل حكم الإخوان، وما شهده تطاول بشع على الفن والفنانين، وقد توقعت ألا يكمل حكم الإخوان العام الواحد".

وتابعت شاهين، على هامش التكريم، "الحمد لله عاد لي حقي، والشخص الذي تطاول علي محبوس الآن، وهذا انتصار لي ولمصر".

وشكرت إلهام إدارة مهرجان الإسكندرية لأنهم أصروا على إقامة المهرجان فى ظل الظروف الحالية، وتمنت أن يقام مهرجان القاهرة، وأكدت أنها مستعدة لعمل أي شيء ترد به جميل فن السينما".

وطالبت إلها المسؤولين عن السياحة في أن يفتحوا أماكن التصوير السياحية بالمجان حتى يسهل ذلك خروج أعمل تسهم في تنشيط السياحة.

وعلى هامش الندوة، حضر الفنان والمخرج المغربي محمد مفتاح، والذى قال أمام الجميع إنه حرص على حضور الندوة، لأن إلهام صافحته ورحبت به رغم وجود خلاف من قبل بينهما في وجهات النظر بسبب بعض أفلام هذا المهرجان، وهذا أكد له أنها إنسانة نبيلة، وحضرت الندوة الفنانة صابرين وسمير صبرى وبوسى شلبى وعلاء عبد الخالق ولقاء سويدان.

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