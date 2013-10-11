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عمرو دياب: قررت تصوير "واهي ذكريات" و"سبت فراغ"

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عمرو دياب: قررت تصوير "واهي ذكريات" و"سبت فراغ" عمرو دياب: قررت تصوير "واهي ذكريات" و"سبت فراغ"

كتب : لؤي محمد الخميس 10-10-2013 20:19

كشف الفنان أنه يستعد لتصوير أغنيتي "واهي ذكريات"، و"سبت فراغ كبير" من أحدث ألبوماته "الليلة"، بطريقة الفيديو كليب.

وقال دياب إن ذلك جاء تلبية لرغبة جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا "أحضر في الوقت الحالي لتصوير واهي ذكريات، ثم سأفكر في تصوير سبت فراغ كبير لاحقا".

وتابع الفنان الملقب بـ"الهضبة"، في مداخلة هاتفية مع إذاعة "دياب إف إم"، على الإنترنت، اليوم، بمناسبة عيد ميلاده الـ52، "يسعدني كثيرا أن يتذكر الجمهور عيد ميلادي ويحتفل به، وأنا دائما تحت أمر الجمهور".

وعن حفله المقرر له ثاني أيام عيد الأضحى المقبل في قرية إماريتس هايتس بمارينا، أوضح دياب أنه سيغني جميع أغنيات ألبومه الجديد في الحفل، قائلا "دائما أسعى لتقديم أعمالي من خلال الحفلات، وليس من خلال "الكاسيت" فقط، وأتمنى أن أستطيع غناء الـ12 أغنية".

يذكر أن دياب صور أغنية الليلة، التي تحمل اسم ألبوم الأخير، بطريقة الفيديو كليب.

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