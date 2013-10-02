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"القابضة للغازات": مفاوضات لاستيراد الغاز من الجزائر.. والتعاقد مع إسرائيل مرهون بـ"تفويض شعبى"

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"القابضة للغازات": مفاوضات لاستيراد الغاز من الجزائر.. والتعاقد مع إسرائيل مرهون بـ"تفويض شعبى" "القابضة للغازات": مفاوضات لاستيراد الغاز من الجزائر.. والتعاقد مع إسرائيل مرهون بـ"تفويض شعبى"
عبد الرحي : موقف قطر من صفقات الغاز "سياسى"

كتب : شادى أحمد الأربعاء 02-10-2013 12:26

أكد طاهر عبدالرحيم رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن مفاوضات تجرى لاستيراد الغاز الطبيعى من الجزائر، بعد أن توقّفت مباحثات عقد اتفاقية استيراد من قطر.

وقال رئيس «إيجاس» لـ«الوطن»: إن المستهدف هو استيراد الغاز من الجزائر بنفس الكميات التى كانت محل تفاوض مع قطر، وهى بمعدل 1.5 مليار قدم مكعب يومياً.

وحول إمكانية استيراد الغاز من إسرائيل، أكد طاهر عبدالرحيم صعوبة اتخاذ قرار بهذا الشأن إلا فى حالة «تفويض شعبى» بذلك حسب قوله. وأشار إلى أن إسرائيل كانت بالفعل قد تقدّمت بعرض منذ أكثر من 6 أشهر لوزارة الخارجية بتصدير الغاز إلى بـسعر 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز، لكن العرض تم رفضه فى ذلك الوقت.

وكانت مصر قد عقدت اتفاقية لتصدير الغاز إلى إسرائيل بكمية 1.7 مليار قدم مكعب سنوياً لمدة 20 عاماً عبر شركة «شرق البحر المتوسط» للغاز، وبدأ التصدير إليها فى 2008 بسعر يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وفى أبريل 2012 قامت المصرية بفسخ العقد مع الشركة بسبب متأخرات عليها بلغت 100 مليون دولار تكوّنت خلال 4 أشهر، وتوقف ضخ الغاز لإسرائيل التى كثفت من عمليات التنقيب والإنتاج فى مياه البحر المتوسط وزادت من احتياطيها من الغاز.

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