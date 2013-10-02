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"الصناع المصريون": الفحم كبديل فى صناعة الأسمنت ينقذ 10 آلاف مصنع

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"الصناع المصريون": الفحم كبديل فى صناعة الأسمنت ينقذ 10 آلاف مصنع "الصناع المصريون": الفحم كبديل فى صناعة الأسمنت ينقذ 10 آلاف مصنع

أكد وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون، على حتمية استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى مصانع الأسمنت، موضحاً أنه لو تم إعادة توجيه الغاز الذى يستخدم كمصدر للطاقة فى مصانع الأسمنت لتم توصيل الغاز إلى نحو 10 آلاف مصنع، مشيراً إلى أن مصانع الأسمنت فى تستحوذ على 20% من إجمالى الطاقة المخصصة للصناعة.

ودعا هلال خلال لقائه برئيس هيئة التنمية الصناعية، ووزارة البيئة لدراسة التجارب الدولية فى استخدام الفحم كمصدر للطاقة، ومنها التجربة الألمانية والتركية ,مشيراً إلى أنه بإمكانها وضع كافة الاشتراطات المطلوبة فى هذا الصدد.

وأضاف: "لماذا يتم استخدام الغاز الذى يتم استيراده بقيمة 11 دولاراً طالما بالإمكان توليد نفس الكمية من الطاقة من الفحم، وبقيمة 4,25 دولار للمليون وحدة حرارية".

من ناحية أخرى طالب هلال بتأسيس صندوق ينوط به مهمة دعم الفرق فى الفائدة ما بين سعر السوق والسعر الذى ينبغى الإقراض به للصناعة، مشيراً إلى أن السر الحالى لإقراض القطاع الصناعى سعر غير مشجع على الاستثمار فى القطاع الصناعى على وجه الإطلاق.
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