أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

مستثمرون كبار لمجلس إدارة مايكروسوفت: حان الوقت لرحيل جيتس

Google+ Print
مستثمرون كبار لمجلس إدارة مايكروسوفت: حان الوقت لرحيل جيتس مستثمرون كبار لمجلس إدارة مايكروسوفت: حان الوقت لرحيل جيتس

قالت مصادر مطلعة، إن ثلاثة من أكبر 20 مستثمرا فى مايكروسوفت يمارسون ضغوطا على مجلس الإدارة؛ لحمل بيل جيتس على التنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة البرمجيات التى أسسها قبل 38 عاما.

وفى حين تعرض ستيف بالمر الرئيس التنفيذى لمايكروسوفت لضغوط على مدى سنوات كى يحسن أداء الشركة وسعر السهم، يبدو أنها المرة الأولى التى يستهدف فيها مساهمون كبار جيتس، الذى يظل من أكثر الشخصيات التى تحظى بالاحترام وذات التأثير فى قطاع التكنولوجيا.

وبحسب المصادر لا يبدى مجلس إدارة مايكروسوفت استعدادا للاستجابة لرغبات المستثمرين الثلاثة الذين يملكون معا أكثر من خمسة بالمائة من أسهم الشركة.
> وطلبوا عدم إفشاء هوية المستثمرين، لأن المحادثات الجارية ذات طابع سرى.
> ويملك جيتس حوالى 4.5 بالمائة من الشركة البالغة قيمتها 277 مليار دولار وهو أكبر مساهم منفرد.

ويخشى المستثمرون الثلاثة من أن وجود جيتس فى مجلس الإدارة يحول عمليا دون تبنى استراتيجيات جديدة وقد يحد من قدرة الرئيس التنفيذى الجديد على إجراء تغييرات كبيرة.

ويشيرون على نحو خاص إلى دور جيتس فى اللجنة الخاصة التى تبحث عن خليفة لبالمر، ويبدون تخوفا أيضا من أن جيتس- الذى يمضى معظم وقته فى مؤسسته الخيرية- يملك نفوذا لا يتناسب مع حصته المتراجعة فى الشركة.

كان جيتس يملك 49 بالمائة من مايكروسوفت قبل إدراجها عام 1986، لكنه يبيع 80 مليون سهم سنويا بموجب خطة معدة سلفا وهو ما يعنى نفاد حصته المالية فى الشركة بحلول عام 2018.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365