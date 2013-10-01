مسؤول أممي يبحث دعم مشروعات التنمية بولاية شمال دارفور

كتب : أ ش أ الثلاثاء 01-10-2013 20:21

بحث مسئول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان كريستوفر آن، مع مسؤولي ولاية شمال دارفور، سبل دعم وتنمية البرامج التنموية والمشروعات الخدمية بالولاية، وتحديث وتخطيط بيانات محليات الولاية لتواكب المتغيرات الحادثة والمستقبلية، وقال المسؤول الأممي في تصريح صحفي اليوم إن زيارته لمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور تأتي بغرض تفعيل ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالإنفاق العام والتخطيط، إضافة إلى إقامة ورشة للمانحين تستهدف دعم المشروعات، وإيجاد حلول لبعض المشكلات المتعلقة بتحديث البيانات في المحليات، وصولا لتحديث الخطة الخمسية، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل أيضا في بناء القدرات، من خلال تمليك معدات الحوسبة وكافة الأجهزة التي تعين على تطوير العمل، إضافة إلى تدريب الكوادر بالولاية.

ومن جانبه أشار أمين التخطيط الإستراتيجي بولاية شمال دارفور جعفر الخليفة، إلى ضرورة التخطيط الاستراتيجي لولايات دارفور، مضيفا أن أمانة التخطيط وقعت اتفاقا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مجموعة من الأنشطة، إضافة إلى تفعيل هياكل التخطيط الاستراتيجي بالولاية، ودعم الأمانة بالمعدات والأجهزة.