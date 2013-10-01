ارتفاع طفيف للذهب بعد توقف الأنشطة الحكومية الأمريكية

ارتفع الذهب العالمى اليوم، الثلاثاء، بعدما فشل الكونجرس الأمريكى فى تفادى إغلاق جزئى للأجهزة الحكومية، لكن المكاسب كانت محدودة، لاعتقاد المستثمرين أن الأزمة سيتم تسويتها قريبا.

وانتهت المهلة فى منتصف الليل دون التوصل لاتفاق، لتبدأ أجهزة اتحادية تقليص الخدمات بما قد يؤدى لمنح نحو مليون عامل إجازة بدون أجر.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب طفيفة بفضل جاذبيته كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.42 بالمائة إلى 1332.80 دولار للأوقية.

> وصعدت الفضة 0.55 بالمائة إلى 21.76 دولار للأوقية والبلاتين 0.28 بالمائة إلى 1402.70 دولار والبلاديوم 0.24 بالمائة إلى 723.22 دولار للأوقية.