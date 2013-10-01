متاجر "إيكيا" تبدأ فى بيع ألواح الطاقة الشمسية فى بريطانيا

أصبحت سلسلة متاجر "إيكيا" السويدية للأثاث، أول شركة تجزئة فى بريطانيا تبيع ألواح الطاقة الشمسية.

وسيتم بيع الألواح الشمسية بسعر 5700 جنيه إسترلينى (9200 دولار) لمنزل ملاصق به منزل آخر شبيه، وستقوم بتثبيتها الشركة السويدية بدلا من قيام المستهلكين بتجمعيها بأنفسهم.

وبدأت المبادرة فى متجر الشركة فى مدينة ساوثمبتون بجنوب البلاد.

> ومن المقرر، أن يتم طرح الألواح الشمسية للبيع فى كل متاجر إيكيا السبعة عشرة فى بريطانيا فى غضون الأشهر العشرة القادمة.

وقالت إيكيا، إنها أجرت بحثًا أظهر أن البريطانيين لا يدركون مقدار الأموال التى سيوفرونها باستخدام الألواح الشمسية. كما وجد البحث أن هناك التباسًا لدى المواطنين بشأن أشعة الشمس الكافية فى بريطانيا لتوفير الطاقة إليهم.

وتضيف سلسلة متاجر التجزئة، أن مالكى المنازل يمكن أن يوفروا 700 إسترلينى سنويًا، ويسددون تكلفة الألواح فى حوالى سبع سنوات.

وفى ظل دعوات طوال سنوات بالأخذ بالنمط السويدى فى المنازل البريطانية، أوضحت إيكيا أنها ساعدت أيضًا شركة "هنرجي" المنتجة لإعادة تصميم الألواح، بحيث تكون أقل "قبحًا" وتكون أكثر شبهًا بالشاشات المسطحة التليفزيونية.

وقال يوانا يارو، رئيس إدارة الاستدامة وحماية البيئة لإيكيا فى بريطانيا وأيرلندا، إننا "نريد أن نخلق سبيلا للحياة أكثر استدامة وأكثر حفاظًا على البيئة، بحيث يكون جذابًا وسهلا لأكبر عدد ممكن من المواطنين".

وأضاف أنه "لذلك، فعلاوة على تعاوننا مع (شركة) هنرجى، فنحن نركز على توسيع نطاق منتجاتنا المستدامة التى تساعد العملاء على توفير الطاقة والمياه وفرز المخلفات بمقدار أربعة أمثال بحلول عام 2020”.