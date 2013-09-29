الولايات المتحدة تطالب بزيادة واردات مصر من القمح الأمريكي

كتب : الأناضول الأحد 29-09-2013 19:40

قالت وزارة التموين المصرية، إن رون فيردونك الوزير المفوض الزراعي الجديد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، طالب بزيادة واردات مصر من القمح الأمريكي.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن فيردونك عرض خلال لقاء مع محمد أبو شادي وزير التموين المصري تصدير بلاده الدواجن لمصر بأسعار ذات ميزة نسبية.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري في العادة حوالي 10 ملايين طن سنويا من الأسواق الدولية، وتستخدم خليطا من القمح المحلي والمستورد لبرنامجها للخبز المدعوم.

ووفقا لهيئة السلع التموينية، يصل إجمالي ما اشترته الهيئة من القمح منذ 18 يوليو الماضي 1.67 مليون طن، أغلبها من القمح الروسي.

وقال وزير التموين المصري، في تصريح له الأسبوع الماضي، إن مخزون بلاده من القمح يكفي حتي 17 فبراير المقبل، وأن الحكومة تسعى أن يكون لها مخزون يكفي حتى نهاية مارس 2014.