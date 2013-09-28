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وزير البترول: لا إلغاء لبنزين 80.. واستقرار الوقود بالمحطات بسبب توافر السيولة

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وزير البترول: لا إلغاء لبنزين 80.. واستقرار الوقود بالمحطات بسبب توافر السيولة وزير البترول: لا إلغاء لبنزين 80.. واستقرار الوقود بالمحطات بسبب توافر السيولة
25.2 مليار جنيه دعم للبنزين فى الموازنة الجديدة مقابل 14 مليار العام الماضى

كتب : شادي أحمد منذ 41 دقيقة

جدد شريف إسماعيل، وزير البترول، تأكيده على عدم الغاء بنزين "80" على الرغم من مطالب بعض المسؤولين بضرورة إلغائه لخفض أعباء دعم الطاقة بالموازنة العامة، مشيرا إلى أن هذا النوع يمثل أكثر من 50% من إنتاج البنزين في ، وأنه تم تخصيص 25.2 مليار جنيه لدعم البنزين بأنواعه في الموازنة الجديدة 2013 / 2014 مقابل 14 مليار جنيه العام المالي الماضي.

وكانت وزارة المالية طلبت تخفيض دعم الطاقة بنسبة 25% من المخصصات المالية، وهو ما جعلها تعتمد 95 مليار جنيه دعم للطاقة في الموازنة الجديدة.

وقال وزير البترول، لـ"الوطن"، إنه جاري العمل على زيادة معدلات إنتاج الوقود لتفادي أزمات نقصه، وجارى أيضا زيادة المخزون الاستراتيجي من البنزين والسولار.

وأرجع هدوء أوضاع أسواق الوقود محليا إلى توافر السيولة المالية لقطاع البترول، إضافة لملاحقات مستمرة لمافيا التهريب.

وقد تجاوز دعم الوقود فعليا 128 مليار جنيه خلال العام المالي 2012 / 2013، وتستورد مصر ما يزيد عن 1.8 مليون طن بنزين سنويا من خلال مزايدات يتم طرحها في الأسواق العالمية.

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