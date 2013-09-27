أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غداً.. تشيع جنازة شهيد الشرطة فى العريش من مسقط رأسه ببورسعيد

Google+ Print
غداً.. تشيع جنازة شهيد الشرطة فى العريش من مسقط رأسه ببورسعيد غداً.. تشيع جنازة شهيد الشرطة فى العريش من مسقط رأسه ببورسعيد

تشيع غداً السبت، جنازة الملازم أول مصطفى يحيى جاويش، من قوات الأمن المركزى، عقب صلاة الظهر من مسجد عبد الرحمن لطفى، بحى الشرق.

كان الملازم أول مصطفى يحيى جاويش من قوات الأمن المركزى، قد لقى مصرعه بقذيفة "آر بى جى"، بحى المساعيد، على يد جماعة إرهابية شمال سيناء، مما أدى إلى استشهاده فى الحال.

جدير بالذكر أن الضابط الشهيد، حديث التخرج وتم توزيعه مع 4 آخرين من دفعته للعمل فى سيناء، ولم يتسلم عمله حتى الآن، وكان من المقرر أن يتسلم عمله غداً بشكل رسمى، وأكد مصدر أمنى أن الشهيد كان من بين 600 ضابط برتبة ملازم تم إلحاقهم بالمعاهد المتخصصة لدعم قطاع الأمن المركزى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365