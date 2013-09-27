غداً.. تشيع جنازة شهيد الشرطة فى العريش من مسقط رأسه ببورسعيد

تشيع غداً السبت، جنازة الملازم أول مصطفى يحيى جاويش، من قوات الأمن المركزى، عقب صلاة الظهر من مسجد عبد الرحمن لطفى، بحى الشرق.

كان الملازم أول مصطفى يحيى جاويش من قوات الأمن المركزى، قد لقى مصرعه بقذيفة "آر بى جى"، بحى المساعيد، على يد جماعة إرهابية شمال سيناء، مما أدى إلى استشهاده فى الحال.

جدير بالذكر أن الضابط الشهيد، حديث التخرج وتم توزيعه مع 4 آخرين من دفعته للعمل فى سيناء، ولم يتسلم عمله حتى الآن، وكان من المقرر أن يتسلم عمله غداً بشكل رسمى، وأكد مصدر أمنى أن الشهيد كان من بين 600 ضابط برتبة ملازم تم إلحاقهم بالمعاهد المتخصصة لدعم قطاع الأمن المركزى.