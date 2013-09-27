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مدير أمن كفر الشيخ يكرم ضباط مباحث بيلا لتفانيهم فى حفظ الأمن

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مدير أمن كفر الشيخ يكرم ضباط مباحث بيلا لتفانيهم فى حفظ الأمن مدير أمن كفر الشيخ يكرم ضباط مباحث بيلا لتفانيهم فى حفظ الأمن

كرم اللواء عادل النطاط مدير أمن كفر الشيخ، وحدة مباحث مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ؛ لتحقيق أعلى معدل فى ضبط العديد من القضايا فى زمن قياسى، كان آخرها ورشة لتصنيع السلاح بقرية كفر الجرايدة مركز بيلا يديرها شقيقان.

وقام مدير الأمن بتسليم المكرمين شهادات تقدير، وهم الرائد محمد عبد الفتاح رئيس مباحث المركز، والنقباء سعد اللبيشى، وعادل الجندى، وأحمد ناصر معاون المباحث، والأمناء عبد الرازق أبو السعود، وعيد طلبة، ورجب نبيل، والمساعدون دياب السيد حمدين ومحمد السيد، والششتاوى يوسف، وحسام بلتاجى، ووجه لهم الشكر، وطالبهم بالمزيد لمنع الجريمة قبل وقوعها.

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مصر 365