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الأم البدينة تعرض أطفالها للأمراض المزمنة

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الأم البدينة تعرض أطفالها للأمراض المزمنة الأم البدينة تعرض أطفالها للأمراض المزمنة

اعترفت وزارة الصحة العالمية بالسمنة كأحد أهم الأمراض التى تهدد أكثر من ثلث سكان العالم، لأنها تؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى.

ويقول الدكتور صبحى عيد استشارى التغذية وأمراض السمنة والنحافة، إلى أن السمنة تعرف على أنها تراكم بصورة كبيرة بالجسم، مما يؤدى إلى زيادة الجسم ولا يوجد خطر من السمنة العادية، ولكن القلق يبقى من السمنة المفرطة.

وأضاف أن السمنة الناتجة عن تناول المواد الدهنية بكثرة تؤدى إلى زيادة إفراز الأنسولين الذى يعرض الشخص إلى الإصابة بالسكر، بالإضافة إلى أن الوزن الزائد يصيب الجسم بالعديد من أمراض العظام والأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنها تؤدى إلى انخفاض متوسط عمر الفرد.

وقال صبحى إن إحدى الدراسات الحديثة أثبتت أن الأمهات اللائى يعانين من السمنة خاصة من يعانين منهم من الأمراض المزمنة تزداد معدل توارث الأمراض المزمنة مثل السكر أو الضغط.

بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بالأمراض السرطانية مثل سرطان القولون، وسرطان الثدى، سرطان البروستاتا وغيرها من الأمراض الخاصة بالقلب والسكتة الدماغية.

ونصح صبحى بضرورة مراقبة الوزن من خلال اتباع العادات الصحية ومنها ممارسة الرياضة لمدة ساعة يوميا، بالإضافة إلى اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن لحماية المفاصل من الإصابة أو الالتهابات والابتعاد عن التدخين.
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