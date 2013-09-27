الصين: نجاح زراعة أنف لمريض فى جبهته تمهيدا لنقلها لموقعها الطبيعى

قال مصدر طبى فى الصين، اليوم الجمعة، إن فريقا من الجراحين تمكن من استزراع أنف لمريض فى جبهته، بعدما كان تضرر أنفه جراء حادث سير، فى عملية نادرة وفريدة من نوعها.

وقال أحد أعضاء الفريق الذى قام بالجراحة فى مستشفى بمدينة "فوتشو" عاصمة ولاية فوجيان الساحلية شرق البلاد: "هذه قفزة هائلة للطب فى الصين".

وكان المريض شاوليان "22 عاما" أصيب فى أنفه فى حادث مرورى العام الماضى أسفر عن تأكل النسيج الغضروفى للأنف، وهو ما جعل الأمر مستحيلا بالنسبة للأطباء لاستزراع أخرى فى المكان الطبيعى.

ولذلك قرر الفريق الطبى زراعة الأنف فى جبهة المريض، باستخدام غضروف من الضلوع، وجلد الجبهة فى تكوين الشكل المطلوب. وقال الطبيب إن الأنف الجديدة قد وصلت إلى حجمها الكامل، وهى الآن مستعدة لان تزرع فى موقعها الطبيعى.

وأوضح: "هذه أول عملية من نوعها فى الصين"، مقابل عمليات قليلة مماثلة فى دول أخرى. كان فريق جراحين فى بريطانيا قام العام الماضى بزراعة أنف فى ذراع مريض بعدما فقد أنفه الأصلية بسبب مرض السرطان.