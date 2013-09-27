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استخدام "السكاتة" يمكن أن يؤدى إلى تشوهات فى الفك العلوى للأطفال

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استخدام "السكاتة" يمكن أن يؤدى إلى تشوهات فى الفك العلوى للأطفال استخدام "السكاتة" يمكن أن يؤدى إلى تشوهات فى الفك العلوى للأطفال

الأطفال يحتاجون دوما للحنان، إلا أن الأمهات يبالغن فى حمل الطفل مما يجعله يشعر دوما بالحاجة إليه والبكاء من أجل إجبار الأم على حملهم، لذلك ينبغى على الأم أن تنظم للرضيع ثلاث فترات ثابتة تحمله فيها لتغمره بحنانها، كما قال دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال، مشيرا إلى أن الطفل عندما يعتاد على الحمل فإنه لا يرغب فى الجلوس والنوم فى أى مكان آخر، ويكون أكثر قابلية للبكاء.

أضاف شكرى أن استخدام ما يسمى بالسكاتة من الأخطاء التى تقوم بها الأمهات، لأنها تكون قابلة للتلوث فتتحول لمصدر للميكروبات لدى الطفل، وتؤدى أحيانا لتشويه الفك العلوى فى الأسنان كما يمكن أن تتسبب فى فقدان الشهية لدى الطفل لشهية الطفل وقد يكون لها أثر سلبى أثناء الليل فتتحول إلى أداة مقلقة، حيث يكون الطفل قد اعتاد على النوم بواسطتها، وفى حال سقوطها يبدأ فى القلق.

ونصح شكرى بالاعتماد فى تهدئة الطفل على أشياء أخرى فيمكن تغيير وضع جسمه وإعطائه ماء وتدليك ظهره مع جعله ينام، وهو شاعر بالشبع حتى لا يقلق ويكون كثير البكاء.

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