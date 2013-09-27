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اشتباكات بين أنصار «المعزول» والأشراف بقنا بسبب تمزيق صور «السيسي»

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اشتباكات بين أنصار «المعزول» والأشراف بقنا بسبب تمزيق صور «السيسي» اشتباكات بين أنصار «المعزول» والأشراف بقنا بسبب تمزيق صور «السيسي»

نشبت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول والعشرات من أهالي قنا بعد قيام أنصار مرسي بتمزيق صور للفريق أول عبد الفتاح والرئيسين السابقين عبد الناصر والسادات كانت موضوعة على منازل لأبناء قبيلة الأشراف بشارع الصهريج بمنطقة مسجد عبد الرحيم القنائي.

كان المئات من أنصار الرئيس المعزول المنتمين لجماعة الإخوان والجماعة الإسلامية نظموا مسيرة من منطقة الشؤون شرق مدينة قنا متجهين إلى ميدان الساعة وسط المدينة، وعند مرورهم بجوار مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بدأ بعضهم في كتابة عبارات مسيئة للقوات المسلحة والشرطة على سور ساحة المسجد، وتمزيق صور الفريق أول السيسي ورئيسي السابقين، مما استفز أبناء قبيلة الأشراف وأهالي المنطقة فتصدوا لهم، وتبادلوا إلقاء الطوب والحجارة، ومنعوهم من استكمال مسيرتهم لميدان الساعة، مما اضطر المشاركين في المسيرة إلى العودة لمنطقة الشؤون.

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