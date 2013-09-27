محمد إبراهيم منصور: عدم وقوفي حدادًا على روح "فراج" و"عبدالقادر" التزام شخصي

كتب : سعيد حجازي منذ 9 دقائق

قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو لجنة الـ50 لتعديل الدستور، وعضو المجلس الرئاسي لحزب "النور"، إن عدم وقوفه حدادًا على روح الحاج محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين، واللواء نبيل فراج شهيد الشرطة في كرداسة، هو التزام شخصي في نفسه بعدم القيام للحداد، وأخذًا بالأحوط لنفسه، مشيرًا إلى أنه لم يلزم غيره بذلك.

وأوضح محمد إبراهيم منصور، أنه لا يتكلم في أمر فقهي بل أمر شخصي لم يلزم به أحدًا، مضيفًا: "لم أكلم من بجواري في اللجنة بل لم أتكلم مطلقًا إلا حين أثار الموضوع الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين لتعديل الدستور".

وأضاف محمد إبراهيم منصور، "أرى أن الدعاء لهما أفضل من الوقوف حدادًا على أرواحهما، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء للميت، فحين مات الصحابة لم يقف النبي لهم بل دعا لهم، وكذلك فعل الصحابة عند موت النبي".