بالصور| رسام نمساوي يستخدم جهازي روبوت لرسم لوحة في 3 مدن في وقت واحد

كتب : رويترز الجمعة 27-09-2013 11:37

لجأ رسام نمساوي إلى استخدام جهازي روبوت لرسم لوحة في ثلاث مدن، فيينا ولندن وبرلين، في وقت واحد، في حدث قال إنه الأول من نوعه في العالم.

واستخدم أليكس كيسلنج جهاز استشعار يعمل بالآشعة فوق الحمراء لنقل حركات قلمه وإرسالها عبر قمر صناعي إلى جهازي الروبوت في ميدان ترافلجار (الطرف الأغر) في لندن، وميدان بريتشيدبلاتز في برلين، ليعيدا إنتاج الخطوط التي يرسهما على لوحتين أخريين.

واستغرق كيسلنج (33 عاما) أكثر من ستة أشهر كي يتقن استخدام تلك التقنية وبرمجياتها.

وقالـ في مؤتمر صحفي، "ماذا تصنع الآلتان حقا؟ ..بدا لي من خلال العمل مع الآلتين أن الأمر يبدو أنه استنساخ لأكثر من أن يكون نسخة".

وسيجري تجميع النسخ الثلاث من الرسم -الذي يصور وجها كاملا مع نصف رأس في كل من الجانبين- معا لعرضها في فيينا ولندن.