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الأهلي يستدعي 11 دوليا من معسكر منتخب مصر

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الأهلي يستدعي 11 دوليا من معسكر منتخب مصر الأهلي يستدعي 11 دوليا من معسكر منتخب مصر

طالب الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف بعودة لاعبيه الدوليين من معسكر المصري استعدادا لغانا في الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014.

ويرغب الأهلي في استعادة لاعبيه في ظل عدم خوض المنتخب المصري أي مباراة دولية ودية قبل لقاء غانا، بعد اعتذار سيراليون عن عدم مواجهة الفراعنة وديا.

وجاء طلب الجهاز الفني للأهلي للاستعانة بلاعبيه الدوليين لخوض لقاء طوخ الودي يوم الأحد المقبل، ضمن استعدادات الأحمر لمواجهة القطن الكاميروني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضم برادلي 11 لاعبا دوليا من الأهلي استعدادا لمواجهة غانا.

ويلعب الأهلي مع القطن يوم الخامس من أكتوبر المقبل في الكاميرون على أن يكون لقاء العودة في 20 من الشهر نفسه.

بينما تصطدم بغانا في 15 أكتوبر في لقاء الذهاب خارج الحدود.

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