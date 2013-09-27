نانسي بثلاث إطلالات في ستار أكاديمي

حلّت النجمة الشابة نانسي عجرم ضيفة على برنامج "ستار أكاديمي" Star Academy الذي يعرض على شاشة الـLBCI في أولى حلقاته التي عرضت أمس الخميس. وقد لفتت نانسي المشاهدين بإطلالاتها المتنوعة والتي أشرفت عليها خبيرة المظهر لانا الساحلي. وظهرت نانسي بثلاث إطلالات مختلفة، حيث اعتلت المسرح، في بداية الحلقة، مرتدية فستاناً أحمر طويل من تصميم دار "غوتشي" Gucci، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها لتظهر أنوثتها بشكل أجمل. وفي إطلالتها الثانية، اختارت زياً مؤلفاً من سروال وقميص، يزيّنهما اللون الأبيض والتخريمات، من تصميم "كارولين صيقلي" Caroline Seikaly، ورفعت شعرها على شكل كعكة، وزيّنت جبينها بسلسلة فضية اللون من "لاتولييه نوبار" L’atelier Nawbar. أما إطلالتها الثانية فعنونتها بفستان أسود قصير من "بالمان" Balmain تضيئه أزرار ذهبية وحزام أسود وذهبي، واختارت تسريحة ذيل الحصان فبدت إطلالتها شبابية أكثر. وقد كانت نانسي موفّقة بخياراتها الثلاثة، إلا أن فستان "غوتشي" Gucci الأحمر كانت الأكثر أناقة عليها فأبرز دلالها وأنوثتها وهما صفتان اعتدنا عليهما مع كل إطلالة لهذه الفنانة المحبوبة.