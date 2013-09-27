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الذهب العالمى يرتفع وسط غموض مستمر للتحفيز النقدى الأمريكى

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الذهب العالمى يرتفع وسط غموض مستمر للتحفيز النقدى الأمريكى الذهب العالمى يرتفع وسط غموض مستمر للتحفيز النقدى الأمريكى

ارتفع العالمى، اليوم الجمعة، مع انخفاض الدولار لكنه يوشك على إنهاء الأسبوع دونما تغير يذكر بسبب استمرار الغموض حول توقيت تخفيض التحفيز النقدى فى الولايات المتحدة.

وفاجأ الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) الأسواق فى وقت سابق هذا الشهر حين قرر الإبقاء على إجراءات التحفيز الضخمة لكن بعض المسئولين قالوا بعد ذلك إن البنك قد يبدأ سحب التحفيز فى وقت لاحق هذا العام.

وارتفع الذهب فى السوق الفورية 0.1% إلى 1325.11 دولار للأوقية، وانخفض مؤشر الدولار إلى 80.46 بعد أن كان قد سجل 80.594، وانخفض سعر الفضة 0.6% إلى 21.5 دولار للأوقية واستقر البلاتين دون تغير يذكر عند 1404.5 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.45% إلى 721.4 دولار للأوقية.

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مصر 365

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