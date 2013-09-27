ميسي يصل إلى مقر النيابة وسط هتافات مؤيدة ومعارضة

برشلونة (إفي): وصل نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة إلى مقر محكمة جافا، وسط تصفيق الكثيرين وصيحات منفردة اتهمته بأنه "لص"، من أجل الإدلاء بشهادته في قضية تهرب ضريبي مفترض بقيمة أربعة ملايين يورو.

ووصل ميسي مبتسما إلى مقر المحكمة، وهو يرتدي حلة رسمية، يرافقه مستشاروه القانونيون، بعد ساعة من وصول والده خورخي أوراسيو ميسي المتهم في نفس القضية.

وأمام المحكمة كانت تنتظر منذ عدة ساعات العشرات من جماهير اللاعب، التي حيته بعبارات مثل "أنت الأفضل في العالم" و"يحيا ميسي"، رغم وجود هتافات منعزلة مناقضة لها مثل "لص" و"محتال".

واستدعي ليو ميسي للشهادة أمام المحكمة رقم 3 في جافا، حيث يواجه تهمة التهرب الضريبي في سنوات 2007 و2008 و2009.

وتطالب الضرائب اللاعب بقيمة 4.1 ملايين يورو عن ثلاث تهم تهرب في السنوات المذكورة، التي يفترض أنه أخفى فيها عائدات ناتجة عن موافقته على استخدام أطراف أخرى لصورته الدعائية.

وبعد الكشف عن القضية، تحمل والد اللاعب المسئولية إلى جانب شريك سابق له يدعى رودولفو شينوكو، وبرأ نجله من تهمة التهرب الضريبي.

كما سدد خورخي ميسي المال الذي تطلبه النيابة، إلا أنه لم يتمكن من الحيلولة دون الشهادة في القضية.