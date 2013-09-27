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لهذه الأسباب Selena Gomez لا تودّ مغادرة دبي

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لهذه الأسباب Selena Gomez لا تودّ مغادرة دبي لهذه الأسباب Selena Gomez لا تودّ مغادرة دبي

حضرت النجمة الأمريكية Selena Gomez المؤتمر الصحفي، يوم أمس الخميس، والذي أقيم في فندق "زعبيل سراي"، ضمن فعاليات "أسبوع دبي للموسيقى".
بدأت Gomez حديثها عن دبي، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بوجودها فيها، وعدم رغبتها في مغادرتها خاصة بسبب شاطىء البحر . ووصفت النجمة نفسها بالصغيرة التي لا زالت تتعلم وتسير ضمن خطة معينة مرسومة لها للحفاظ على نجاحها.
وأكدت أنها لا ترى نفسها أصغر فنانة في عالم الغناء، بل لا تزال ترى نفسها صغيرة تسافر حول العالم مع عائلتها. ووعدت جمهورها بحفل متميز مليء بالمتعة والمرح، وبأنهم سيشعرون بالإرهاق من كثرة الرقص على أغانيه.
كما عبرت عن سعادتها بترشيحها لجائزة " MTV" كأفضل مطربة، مؤكدة أن ذلك شرف كبير لها، وتحدثت عن المنتج كوينسي جونز، معتبرة إياه مصدر إلهام كبير لها، ومشيرة إلى حرصها الشديد على الأخذ بنصائحه.
ويأتي توقف  Gomez  في دبي بعد قيامها بجولة ناجحة في عدد من المدن الأوروبية، رُشّحت خلالها لنيل جائزة أحسن مطربة في حفل "جوائز MTV" الأوروبية الذي سيقام في شهر نوفمبر القادم، وتنطلق بعد توقّفها في دبي إلى الولايات المتحدة لاستكمال جولة  Stars Dance"" العالمية.

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