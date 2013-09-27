"تعاونيات البناء" توزيع أراض على الجمعيات التعاونية عقب عيد الأضحى

أكد الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن طرح الأراضى التى استلمتها الهيئة من هيئة المجتمعات العمرانية لتوزيعها على الجمعيات عقب عيد الأضحى المبارك.

وأضاف رزق، لـ"اليوم السابع" أنه سيتم الانتهاء من توصيل المرافق للأراضى خلال أيام، لافتا إلى أن الهيئة ستضع شروطا عند توزيع هذه الأراضى على الجمعيات التعاونية.

وأوضح أن من بين هذه الشروط أن تكون الجمعية غير متعثرة وحققت نجاحا كبيرا فى المشروعات السابقة التى نفذتها، وأن تكون قد أعدت حصرا بالأعضاء المستفيدين فى المشروعات السابقة، وغير المستفيدين، وألا يقل حسابها البنكى عن نصف ثمن الأرض، وأن يكون لديها دراسة جدوى جيدة.

وأشار رئيس هيئة تعاونيات البناء، إلى أن الهدف من وضع هذه الشروط هو ضمان تنفيذ المشروعات على الأراضى بعد توزيعها حتى يتسنى لأعضاء هذه الجمعيات من الاستفادة والحصول على وحدات سكنية.

وكان الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، قد وقع بروتوكول تخصيص 1200 فدان للهيئة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لتوزيعهم على الجمعيات التعاونية لإنشاء مشروعات سكنية لأعضائها.