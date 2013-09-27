أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"تعاونيات البناء" توزيع أراض على الجمعيات التعاونية عقب عيد الأضحى

Google+ Print
"تعاونيات البناء" توزيع أراض على الجمعيات التعاونية عقب عيد الأضحى "تعاونيات البناء" توزيع أراض على الجمعيات التعاونية عقب عيد الأضحى

أكد الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن طرح الأراضى التى استلمتها الهيئة من هيئة المجتمعات العمرانية لتوزيعها على الجمعيات عقب عيد الأضحى المبارك.

وأضاف رزق، لـ"اليوم السابع" أنه سيتم الانتهاء من توصيل المرافق للأراضى خلال أيام، لافتا إلى أن الهيئة ستضع شروطا عند توزيع هذه الأراضى على الجمعيات التعاونية.

وأوضح أن من بين هذه الشروط أن تكون الجمعية غير متعثرة وحققت نجاحا كبيرا فى المشروعات السابقة التى نفذتها، وأن تكون قد أعدت حصرا بالأعضاء المستفيدين فى المشروعات السابقة، وغير المستفيدين، وألا يقل حسابها البنكى عن نصف ثمن الأرض، وأن يكون لديها دراسة جدوى جيدة.

وأشار رئيس هيئة تعاونيات البناء، إلى أن الهدف من وضع هذه الشروط هو ضمان تنفيذ المشروعات على الأراضى بعد توزيعها حتى يتسنى لأعضاء هذه الجمعيات من الاستفادة والحصول على وحدات سكنية.

وكان الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، قد وقع بروتوكول تخصيص 1200 فدان للهيئة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لتوزيعهم على الجمعيات التعاونية لإنشاء مشروعات سكنية لأعضائها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365