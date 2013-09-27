اليوم.. انعقاد عمومية بيوت الشباب بالقاهرة ومنح العضوية الفخرية للوزير

تعقد جمعية بيوت الشباب المصرية اليوم الجمعة، الجمعية العمومية السنوية، وذلك بمقر الجمعية بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بمختلف المحافظات.

قال أشرف عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب، إنه سيتم مناقشة تقارير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2012 _2013، وكذلك تقرير مراقب الحسابات والميزانية عن نفس الفترة.

وأضاف عثمان، أنه سيتم أيضا مناقشة اقتراحات الأعضاء من ضمنها مقترح بفتح الشاطئ ببيت الشباب بالإسماعيلية، وكذلك مقترحات الاستعداد للاحتفال بالعيد الستينى للجمعية، وكذلك مناقشة الموازنة التقديرية للعام القادم وتعديل اللائحة المالية ولائحة المخازن ولائحة المشتريات واستعراض خطة الرحلات للعام المقبل.

وأشار عثمان إلى أنه سيتم استعراض ما تم من أنشطة فى مجال التدريب والجودة والعلاقات الخارجية واستضافة مصر للسوق العربية لأسفار الشباب أواخر نوفمبر تحت رعاية وزير الشباب.

وذكر عثمان أنه سيتم منح وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز العضوية الفخرية، وذلك لأنه أعاد الجمعية العمومية للانعقاد بعد توقف دام 14 عاما، وتحمل تكاليف صيانة بيت الشباب بالإسكندرية، وقيامه بتجديد تخصيص أرض بيت الشباب بالإسكندرية لمدة 30 سنة.

كما سيتم منح العضوية الفخرية للدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، لقيامه بتخصيص قطعة أرض بمدينة الواحات البحرية لإقامة بيت شباب جديد.

وتابع عثمان أنه سيتم مناقشة خطة الصيانة لبيوت الشباب بإسناد 5 بيوت بالأمر المباشر للقوات المسلحة نيابة عن الجمعية.

وأضاف عثمان، أن الجمعية العمومية ستناشد وزير الشباب لإعادة أرض بيت شباب الأقصر والسويس.

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