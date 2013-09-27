"روحاني" يحذر من تحول سوريا إلى ملجأ للمتطرفين كما في أفغانستان

كتب : أ ف ب الجمعة 27-09-2013 11:16

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، من تحول سوريا إلى ملجأ للمتطرفين كما كان الحال مع أفغانستان في عهد طالبان داعيا إلى التعاون لإنهاء النزاع الجاري فيها.

وتعتبر إيران، الرئيس السوري بشار الأسد أقرب حليف إقليمي لها ورفضت معلومات الاستخبارات الأميركية بأن النظام قتل 1400 شخص في هجوم بالأسلحة الكيميائية الشهر الماضي.

وقال روحاني، أمام مركز أبحاث في نيويورك "إن حكومتي تدين بقوة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وأضاف "أنني قلق أيضا لانتشار العقيدة المتطرفة في أنحاء من سوريا التي أصبحت نقطة تجمع للإرهابيين ما يذكرنا بمنطقة أخرى قريبة من حدودنا الشرقية في تسعينات القرن الماضي".

وتابع "هذا مصدر قلق ليس فقط بالنسبة إلينا بل لدول أخرى ويستلزم ذلك تعاونا وجهودا مشتركة للتوصل إلى حل سياسي دائم في البلاد".

وكانت إيران عارضت حكم طالبان بين عامي 1996 و2001 في أفغانستان حيث تحالفوا مع القاعدة.

وينتمي الأسد إلى الطائفة العلوية وهو حارب مقاتلين يضمون متطرفين من السنة.

وتعاونت إيران والولايات المتحدة لفترة وجيزة في 2001 عندما أطاح تحالف بقيادة أميركية نظام طالبان.

ورحب روحاني بالاتفاق "الأميركي-الروسي" لحمل الأسد على التخلي عن أسلحته الكيميائية ما أوقف ضربة عسكرية أميركية لدمشق كانت تبدو وشيكة.

وقال روحاني "إنني مسرور لتغلب الدبلوماسية والمنطق" في هذه المسألة.

وكانت إيران ضحية لاستخدام العراق، الأسلحة الكيميائية وهو واقع اعترف به أوباما خلال كلمته أمام الأمم المتحدة مطلع الأسبوع.

ودعمت القوى العظمى نظام صدام حسين في حربه ضد إيران بين عامي 1980 و1988.