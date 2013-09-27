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شركة كهرباء طوكيو تقدم طلبا لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

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شركة كهرباء طوكيو تقدم طلبا لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم شركة كهرباء طوكيو تقدم طلبا لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

كتب : (رويترز) منذ 39 دقيقة

قدمت شركة كهرباء طوكيو "تيبكو" طلبا، اليوم، لإعادة تشغيل محطة نووية في شمال غرب اليابان وهي خطوة أولية في خططها للتعافي من كارثة فوكوشيما النووية.

لكن الموافقة النهائية لاستئناف توليد الكهرباء في منشأة كاشيوازاكي كاريوا - وهي أكبر محطة نووية في العالم وتقع على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غربي طوكيو- غير مؤكدة وأي قرار قد يستغرق عدة اشهر في أفضل التقديرات.

وكانت جميع المفاعلات النووية الخمسين في اليابان قد اوقفت عن العمل بعد زلزال أعقبه تسونامي في 2011 ألحق اضرارا شديدة بمحطة فوكوشيما مما تسبب في أزمة نووية وزاد المعارضة الشعبية لصناعة الطاقة النووية. وأعيد تشغيل وحدتان العام الماضي لكن إغلاقهما مؤخرا جعل اليابان بلا طاقة نووية للمرة الثالثة فقط منذ 1970.

وبعد حصولها على موافقة من حاكم مقاطعة نيجاتا حيث تقع منشاة كاشيوازاكي كاريوا قدمت تيبكو طلبا اليوم الجمعة إلى الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة النووية للحصول على إذن لإعادة تشغيل اثنين من المفاعلات السبعة بالمحطة.

ورغم هذا فإن اليابانية تواصل الضغط على تيبكو لتحسين السلامة.

وأبلغ وزير التجارة والصناعة توشيميتسو موتجي رئيس تيبكو ناومي هيروسي اليوم "لا شيء أهم من السلامة والحصول على ثقة السكان المحليين... أريدكم ان تواصلوا بذل الجهود لتحسين السلامة."

وقال هيروسي ان الطلب الذي قدمته تيبكو الي جهاز تنظيم الطاقة النووية هو مجرد بداية لعملية تشمل سلسلة اجراءات.

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