عيشي الرفاهيّة في "موناكو" على طريقة George Clooney

إذا كنت تبحثين عن رحلة سياحيّة عنوانها الترف، فلا بدّ لك من زيارة إمارة "موناكو" لتنعمي بالرفاهية، على غرار نجم هوليوود الوسيم George Clooney، شرط أن تكون ميزانيّتك مفتوحة.

"سيدتي نت" يرافقك في جولة على أهمّ الأماكن السياحيّة الموجودة في هذه الإمارة التي تشكّل قبلة الأثرياء والمشاهير:

تُعدّ إمارة موناكو التي تقع على شاطئ "الريفييرا" الفرنسيّة عنواناً بارز للترف، برغم ضيق مساحتها. فهي ثاني أصغر دولة مُستقلّة في العالم بعد "الفاتيكان". وأوّل ما يطالعك عند وصولك إلى هذه الإمارة، تلك السيّارات الفخمة واليخوت العملاقة والفنادق القديمة العريقة.

وهي تشتهر بالمهرجانات الموسيقية وسباقات "الفورمولا1" التي تنظّم سنوياً، كما تحظى بمناخ معتدل، بفضل امتدادها على ساحل البحر الأبيض المتوسّط، إضافة إلى تمتّعها بطبيعة جبليّة خلابة.ويُقال إنّ هذه الإمارة قد تحوّلت موطناً للأثرياء الروس. ونظراً إلى وقوعها على الشاطئ اللازوردي الفرنسي، وقربها من إيطاليا، أصبحت مقصداً هامّاً للسيّاح.

وفي "مونت كارلو" عاصمة موناكو المدلّلة، يمكنك اكتشاف المدينة، من خلال ركوب أحد الزوارق، الذي يكشف لك أكثر أماكن الجذب السياحيّ، وأهمّها:

"ذا بالاس" The Palace: هو القصر الملكيّ الذي بُني في القرن الثالث عشر، ويضمّ متحفاً ما يزال يحتفظ بتذكارات "نابوليون". ويفتح القصر أبوابه أمّام الزوار بين إبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول.

"الكازينو": يُعدّ كازينو "مونت كارلو" من أشهر مواقع الجذب السياحيّة في موناكو، وقد صُمم من قبل المهندس المعماريّ "شارل غارنيه"، ويضمّ مسرحاً كبيراً وداراً للأوبرا والباليه، ويقع بالقرب من الأسواق الفخمة المنوّعة.

وكذلك، يمكنك البدء برحلة تسوّق من التاسعة صباحاً، لتتجوّلي بين أشهر المحلات التي تعرض ملابس ذات ماركات عالميّة لأهمّ المصمّمين العالميين، ومن بينها غاليري "ديميتروبول".

ولا بدّ لك من أن تقصدي مطعم "لوكابانون" الذي يقع على الشاطئ لتتذوّقي أطباق السمك الطازجة وثمار البحر المنوّعة، ولتستمتعي بإطلالة على مجموعة اليخوت الفخمة التي تتلألأ على سطح المياه الصافية.

- أين تقيمين؟

يعتبر Hotel de Paris المصمّم وفقاً للطراز الأمريكيّ من أهم فنادق الإمارة الفخمة، ويقع بالقرب من "كازينو موناكو"، ويضمّ 4 مطاعم مطلّة على "صخرة موناكو" والميناء والبحر. ويشتهر بمنحوتاته الضخمة وأعمدة الرخام الشامخة التي تزنره وشمعدانات الكريستال التي تزيّن زواياه. كما يطلّ بعض الغرف على المدينة والبعض الآخر على البحر، ولكلّ غرفة حمّام خاصّ، يعود بنائه إلى القرن التاسع عشر.

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