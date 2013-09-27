نبيل فهمي يلتقى بوزيري خارجية السودان وصربيا في نيويورك

كتب : أ ش أ منذ 11 دقيقة

التقى وزير الخارجية، نبيل فهمي، بنظيره السوداني علي كرتي، خلال تواجده في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الوزيران - خلال اللقاء - عمق العلاقات ومتانة الروابط التاريخية التي تجمع شعبي البلدين الشقيقين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على العمل على مزيد من تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث أن "الوزيرين بحثا أيضا عددا من الملفات الإقليمية المهمة للبلدين، وفي مقدمتها ملف مياه النيل، حيث اتفقا على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين، لوجود مصالح مشتركة لكونهما دولتي مصب، وضرورة الإسراع بالمضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا في 18 يونيو الماضي، وعقد الاجتماع الثلاثي الفني لوزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، خلال الشهر القادم".

وأشار إلى أن اللقاء تطرق أيضا للمفاوضات الجارية بين السودان وجنوب السودان لحل القضايا الخلافية القائمة بينهما، وذكر المتحدث الرسمي أن الوزير فهمي أكد دعم مصر الكامل لهذه المفاوضات، وحرصها على تسوية كافة المشاكل العالقة بين السودان وجنوب السودان، باعتبارهما دولتين شقيقتين.

وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية نبيل فهمي، مع وزير خارجية صربيا إيفان مركيتش، على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم تناول العلاقات الثنائية في ضوء الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وعبر الوزير الصربي عن دعم بلاده لإرادة الشعب المصري، وحرصهم على دعم العلاقات مع مصر في كافة المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين.