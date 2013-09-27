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67 قتيلا حصيلة مجازر قوات الأسد بالأمس بينهم نساء وأطفال

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67 قتيلا حصيلة مجازر قوات الأسد بالأمس بينهم نساء وأطفال 67 قتيلا حصيلة مجازر قوات الأسد بالأمس بينهم نساء وأطفال

وثقّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 67 شخصاً فى العمليات العسكرية المختلفة التى شنتها القوات النظامية فى العديد من المدن والبلدات السورية، مشيرة إلى أن من بين القتلى نساء وأطفال.

وذكرت الشبكة السورية التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التى شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السورى، أمس الخميس، فى كافة الأنحاء السورية برا وجوا، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والطائرات والمدافع، أدت إلى مقتل 18 شخصا فى ريف العاصمة دمشق، و11 فى كل من حمص ودرعا، و7 فى إدلب، و6 فى كل من الرقة وحماه، و5 فى حلب، و2 فى دير الزور، وقتيل واحد فى القنيطرة.

ولفتت الشبكة فى بيانها، إلى أن من بين القتلى 7 أطفال، و4سيدات، وأن 12 آخرين لقوا حتفهم نتيجة التعذيب، فضلا عن وجود 21 من عناصر الجيش السورى الحر، موضحة أن الهجمات المختلفة التى شنتها قوات النظام، أسفرت فى الوقت ذاته عن سقوط عدد كبير من الجرحى فى صفوف المدنيين، فضلا عن تعرض الأحياء السكنية، والبنايات لأضرار مادية جسيمة.

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مصر 365