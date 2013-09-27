محاضرة في «الجنسية والإقامة» بأبوظبي عن أمراض القلب

شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، المحاضرة التثقيفية التي نظمها قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة؛ بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية فرع التثقيف الصحي عن أمراض القلب وحمايته من ضغط الدم وارتفاع الدهون، حيث ألقاها في قاعة "روح الاتحاد" بمقر مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ الدكتور أحمد فتحي معروف من إدارة الخدمات الطبية، فرع التثقيف الصحي.

حضر المحاضرة مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، وعدد كبير من الضباط وضباط الصف والأفراد، والعنصر النسائي العامل في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاط قسم الإعلام والعلاقات العامة لعام 2013م؛ بهدف نشر الوعي الصحي وتثقيف الموظفين، وإكسابهم المهارات والمعلومات اللازمة في تجنب التعرض للإصابة بالأمراض، خصوصاً مشاكل الإصابة بأمراض القلب.

وتحدث الدكتور أحمد فتحي في بداية المحاضرة عن وظائف القلب وكيفية عمله، وقدم شرحاً مفصلاً عن أجزائه ووظائفه، والأمراض التي تصيب القلب وأعراضها وأسبابها وأنواعها كالذبحة الصدرية؛ وتضخم القلب وضيق الشريان التاجي، متطرقا إلى الأساليب المناسبة للوقاية من أمراض القلب، مثل عدم التدخين والحفاظ على مستويات طبيعية لضغط الدم والكوليسترول والسكري، والحرص على ممارسة الرياضة، وعمل نظام غذائي صحي، والحفاظ على الوزن وخفض مستوى التوتر والسيطرة عليه.

وتناول أساليب الوقاية من تصلب الشرايين، مثل إجراء اختبار الكوليسترول عن طريق فحص الدم في المختبر، ومحاولة تغيير نمط الحياة وكيفية خفض الكوليسترول، ونصح بتناول الفاكهة والخضار الطازجة لتجنب خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب.