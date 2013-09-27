تدريب ضباط من «الداخلية» على مكافحة ترويج المخدرات إلكترونياً

تعرّف عدد من ضباط مكافحة المخدرات في الدولة على طرق مكافحة ترويج المخدرات إلكترونياً؛ في دورة تدريبية نظمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية بعنوان "المخدرات المستحدثة الجديدة"، وذلك بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية "DEA".

وعُقدت الدورة في مدرسة الشرطة الاتحادية في الشارقة لمدة أسبوع، بمشاركة مجموعة من ضباط إدارات مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتأتي الدورة ضمن حرص وزارة الداخلية على صقل معارف منتسبيها؛ بما يتواكب مع تحديات العصر في مجال مكافحة المخدرات، وتضمنت موضوعاتها مواد تعريفية عن المخدرات المصنعة عالمياً، والمواد الكيميائية التي تدخل في تركيب هذه المخدرات وخطورتها وآثارها المدمرة على صحة الإنسان.

وطرح الخبراء كيفية الكشف عن هذا النوع من المخدرات، كما تم عرض أحدث أجهزة الكشف عن المخدرات الميدانية؛ التي تساعد العاملين في المنافذ على كشف المواد المجهولة التي قد تواجههم في ميدان العمل.

واستعرض المحاضرون عمليات واقعية ميدانية لقضايا مخدرات، تم تنفيذها في الولايات المتحدة، وشرحوا تفاصيل هذه العمليات والتحقيقات التي تخللتها والأساليب والتقنيات التي استخدمها وكلاء مكافحة المخدرات للإطاحة بجميع أعضاء العصابات المستهدفة بحرفية عالية وتقديمهم للعدالة.