اتحاد الطائرة: حسمنا بطولة إفريقيا بعد إسقاط تونس والجزائر

أكدت هناء حمزة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة أن المنتخب المصري بات بطلا لبطولة الأمم الإفريقية بمجرد تخطيه عقبتي تونس والجزائر.

ونجحت مصر في الفوز على تونس –منظمة البطولة- بنتيجة 3-1، ثم إسقاط الجزائر 3-2 لتتصدر جدول الترتيب برصيد 11 نقطة قبل مواجهة المغرب صاحب المرتبة الثالثة بسبع نقاط.

وقالت هناء لـFilGoal.com يوم الخميس: "نعتبر مصر بطلا للبطولة بمجرد الفوز على تونس والجزائر، أما المغرب فأمره سهلا".

وأضافت "الجيل الحالي هم أفضل الأجيال التي لعبت كرة طائرة، وسنعمل على تكريمهم بشكل لائق بمجرد وصولهم يوم السبت".

وتلعب مصر مع المغرب في مواجهة حاسمة يوم الجمعة، بينما تلتقي تونس صاحبة الثماني نقاط مع الكاميرون.

فرص مصر في التتويج باتت قريبة بعد فوز تونس على المغرب 3-1، إذ تحتاج فقط للفوز في شوطين من مباراة أسود الأطلسي.

شاهد الشوط الحاسم أمام الجزائر من هنا