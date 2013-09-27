حذرت دراسة طبية من أن مضادات الاكتئاب تعمل على زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر النوع الثانى بين مرضى الاكتئاب.

وأوضحت الأبحاث الطبية التى أجريت مؤخرا فى هذا الصدد أن السنوات القليلة الماضية قد شهدت ارتفاعا مضطردا فى استخدام مضادات الاكتئاب للحد الذى باتت تشكل مشكلة حقيقة للكثيرين، وعلى صحتهم فى الوقت الذى زادت فيه الشكوك حول دورها فى رفع مستوى الجلوكوز فى الدم وآلية تمثيله فى الجسم.

وتشير البيانات إلى وجود نحو 46,7 مليون روشتة طبية بمضادات الاكتئاب صدرت فى بريطانيا خلال عام 2011.

وشدد الباحثون على ارتفاع استخدام مضادات الاكتئاب أيضا فى الولايات التحدة لتصبح ثالث أكثر العقاقير الطبية مبيعا بها خلال عام 2011.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن استخدام مضادات الاكتئاب مرتبط بصورة ملحوظة بمرض السكر فعلى سبيل المثال وجدت دراسة أجريت مؤخرا وجود علاقة بين مضادات الاكئتاب وتضاعف فرص الإصابة بمرض السكر النوع الثانى بصورة كبيرة، خاصة بين المرضى الذين يستخدمون أكثر من نوع مضاد حيوى منها ما يعرف بمثبطات امتصاص "السروتونين" الانتقائية "أس.أس.أر.أى".