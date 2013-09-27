قوات الجيش والشرطة تهدم 20 بيّارة وقود وتضبط شخصين بسيناء

أسفرت الحملة العسكرية التي نفذتها قوات الجيش والشرطة، الخميس، عن هدم عشرين بيارة وقود وضبط شخصين.

وقال مصدر عسكري، لـ«المصري اليوم»، إنه تمت مداهمة قرية المدفونة جنوب رفح في السادسة صباح الخميس، وتم قطع جميع شبكات المحمول والإنترنت لمنع تفجير العبوات الناسفة عن بعض بواسطة شرائح الموبايل، مشيرًا إلى أن القوات دمرت 25 «عشة» وضبطت 3 قنطار وقود كبير الحجم، مستخدم في التهريب لقطاع غزة.

وضبطت سيارة دفع رباعي تستخدم في الهجوم على قوات الجيش والشرطة، إضافة إلى تدمير مخزن 2 طن بانجو وضبط اثنين موجودين في المخزن قبل تدميره، وهما سعيد عياض الملايحة وعايد عياض الملايحة.

وأضاف المصدر أن الحملة استمرت 9 ساعات متواصلة، حيث انتهت في الثالثة عصرًا، وشاركت فيها أكثر من 30 مدرعة وقوات من الجيش والشرطة و3 طائرات.

وكثّفت السلطات الأمنية الإجراءات الأمنية في رفح استعدادًا، لفتح المعبر، السبت، وعبور الحالات الحرجة من الفلسطينيين لمدة 4 ساعات يوميًا وعبور مواد البناء والطلبة.

وقام مواطن بتسليم رشاش «عوزي إسرائيلي» إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، عثر عليه في إحدى المناطق الصحراوية.