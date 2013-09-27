البرازيل تقدم مساعدات غذائية للاجئين في إثيوبيا

كتب : الأناضول الخميس 26-09-2013 23:20

أعلنت سفيرة البرازيل لدى إثيوبيا، إيزابيل كريستينا دي ازيفيدو، اليوم، عن تقديم بلادها 15 ألف طن من محصول الأرز، للاجئين في إثيوبيا، وذلك عبر برنامج الغذاء العالمي.

وبرنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع، ويعمل في أكثر من 70 بلدًا حول العالم.

وقام بتسليم المساعدات البرازيلية ممثل برنامج الأغذية العالمي في إثيوبيا، عبده دينغ، نقلاً عن التلفزيون الإثيوبي.

وقالت السفيرة، إن "الحكومة رفعت زيادة المساعدة السنوية لبرنامج الأغذية العالمي من مليون دولار في عام 2007 إلى 83 مليون دولار في عام 2012، وذلك إدراكًا منها لأهمية رعاية اللاجئين وتلبية احتياجاتهم".

وأكدت أن "الحكومة البرازيلية ستواصل دعمها واهتمامها باللاجئين في إثيوبيا".

من جانبه، قال السفير النرويجي، إنجي كفالهايم، ممثل المفوضية السامية للاجئين في إثيوبيا، إن "إثيوبيا أصبحت قبلة للاجئي دول الجوار الأفريقي".

وأشار إلى أن "الحكومة البرازيلية قدمت حتى الآن أكثر من 23 ألف طن من المساعدات الغذائية للاجئين في إثيوبيا".

ويذكر أن إثيوبيا تستضيف لاجئين من دول إريتريا والصومال وجنوب السودان والسودان، والذين يتجاوز عددهم أكثر من 350 ألف لاجئ بحسب آخر إحصاء رسمي في 2013، ويأتي اللاجئون الإريتريون في مقدمة هؤلاء من حيث العدد.